Assam: धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने से 60 लोग पड़े बीमार; गांव पहुंची मेडिकल टीम; छह लोगों की हालत गंभीर

Assam: माजी जिले में एक धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने के बाद कई लोग बीमार पड़ गए।(फोटो सोर्स: एएनआइ)

धेमाजी, एएनआइ। असम के धेमाजी जिले में एक धार्मिक समारोह में प्रसाद खाने के बाद महिलाओं और बच्चों समेत 80 से अधिक लोग बीमार पड़ गए। यह घटना धेमाजी जिले के जोनाई इलाके की है। बीमार लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए डेकापम पीएचसी, जोनाई और जिला मुख्यालय से मेडिकल टीमें गांव पहुंच गई हैं। छह लोगों की हालत गंभीर चिकित्सा अधिकारी, धेमाजी ने जानकारी दी कि हमें संदेह है कि ये फूड पॉइजनिंग का मामला है। प्रसाद खाने के बाद कुछ लोगों ने पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की। छह लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है।

