त्रिपुरा उग्रवाद मुक्त घोषित हुआ, 500 उग्रवादियों ने मुख्यमंत्री के सामने किया आत्मसमर्पण

सीएम साहा ने कहा कि केंद्र और राज्य कई योजनाएं शुरू करके स्वदेशी लोगों के समग्र विकास के लिए काम कर रहे हैं। मैं उन लोगों का स्वागत करता हूं जिन्होंने हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है और मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं।

Major breakthrough in NE peace process!



Hon’ble PM @narendramodi Ji & HM @AmitShah Ji’s efforts yield results as 584 NLFT & ATTF cadres surrender & reintegrate.

Total 12 peace agreements signed with NE groups, including 3 in Tripura.



