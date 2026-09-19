आस्था के ‘बैंक’ में जमा गणेशजी के 1000 से ज्यादा रूप, संग्रहालय का स्वरूप देने की तैयारी

जेएनएन, राजनांदगांव। देशभर से भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं का संग्रह करने वाले रवि खरे आज भले ही इस संसार में नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा जुटाई गई आस्था व संस्कृति की पूंजी राजनांदगांव की प्रमुख धरोहर बन चुकी है।

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के कर्मचारी रहे रवि खरे ने वर्ष 2003 से 2017 के मध्य देश के भिन्न-भिन्न स्थानों में गणेशजी की 1,000 से अधिक प्रतिमाएं संग्रहित कीं। पितृ पक्ष में शुभ कार्य नहीं करने की बात सुनकर रवि खरे ने वर्ष 2003 में इसी अवधि में गणेश प्रतिमाएं संग्रहित करने का संकल्प लिया था। अब उनके निधन के पश्चात पत्नी 60 वर्षीय साधना खरे इसे संग्रहालय का स्वरूप देने की तैयारी कर रही हैं।