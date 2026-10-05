फॉर्म 6 विवाद: SC की टिप्पणी के बाद CEC पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस ने कहा- ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए विपक्षी दलों के आंदोलन का नेतृत्व कर रही कांग्रेस ने फार्म-6 में किसी तरह के संशोधन को मंजूरी नहीं देने के सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए अपने हमलों को और तीखा कर दिया है।

चुनाव आयोग मुख्यालय तक विपक्षी सांसदों के मंगलवार को होने वाले मार्च से ठीक पहले सर्वोच्च अदालत की इस टिप्पणी का सहारा लेते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा ''अब यह बात बिना किसी शक के साबित हो चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से ''फॉर्म 6'' में बदलाव किया।

यह इस बात का एक और सबूत है कि उन्होंने भाजपा की मदद करने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनको और हमारे लोकतंत्र पर हुए इस आपराधिक हमले में शामिल हर व्यक्ति को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।''

राहुल गांधी ने लगाया फार्म-6 में बदलाव का आरोप सीईसी मामले में सर्वोच्च अदालत की टिप्पणी पर सोमवार को राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट में एसआईआर विवाद पर चुनाव आयोग की 26 सितंबर को जारी प्रेस बयान साझा करते हुए ज्ञानेश कुमार पर एकतरफा फार्म-6 में बदलाव का आरोप लगाते हुए यह हमला किया।

आयोग ने इस बयान में कहा था कि "एसआईआर के लिए फार्म-6 के साथ संलग्न घोषणापत्र को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कायम रखा है। गैर-एसआईआर अवधि के लिए नियमों (मतदाता पंजीकरण नियम 1960) के अनुसार लागू फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।"

कांग्रेस ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सीईसी पर विपक्ष के तेवर और तीखे होने का साफ संदेश देते हुए एक्स पोस्ट में कहा कि पार्टी तीन मांगों- पहला, ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दूसरा एसआईआर रद करना और तीसरी बैलेट पेपर से चुनाव कराना पर कोई समझौता नहीं करेगी।

SIR को लेकर सड़क पर INDI गठबंधन देशभर में कांग्रेस कार्यकर्ता और INDI गठबंधन के साथी इन तीन मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। जो भी सिविल सोसाइटी के सदस्य तथा युवा संगठन इन मुद्दों पर जगह-जगह संघर्ष कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं।

जयराम रमेश ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर एक्स पोस्ट में हमला बोलते हुए कहा कि ज्ञानेश कुमार ने साफ "झूठ" बोला और जानबूझकर फॉर्म-6 में बदलाव किया ताकि ''जेन-जी'' वोटरों के नाम हटाए जा सकें, जिनसे प्रधानमंत्री बुरी तरह डरे हुए हैं।