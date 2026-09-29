'ऑपरेशन तूफान' का असर, केरल में नशा तस्करी और दुरुपयोग में 30 प्रतिशथ की आई गिरावट

डिजिटल डेस्क, मलप्पुरम। केरलम के गृह मंत्री रमेश चेननिथला ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान संचालन तूफान के बाद राज्य में नशे के दुरुपयोग और तस्करी की घटनाओं में 30 प्रतिशत की कमी आई है।

चेननिथला ने सोमवार को यहां वेंगारा के मलाबार कॉलेज में ऑपरेशन तूफान 2.0 के राज्यव्यापी शुभारंभ के बाद कहा कि यह अभियान केरलम की माताओं और महिलाओं के समर्थन से एक बड़ी सफलता बन गया है, जिन्होंने नशे को महिलाओं के खिलाफ अपराधों के पीछे एक प्रमुख कारक के रूप में पहचाना है।

वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारियों से लेकर माताओं, दादियों और बहनों तक, लोगों ने इस अभियान का समर्थन किया है। चेननिथला ने कहा, "जब से संचालन तूफान शुरू हुआ है, हम केरलम में नशे की मात्रा और उपयोग को 20 से 30 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम हुए हैं।"