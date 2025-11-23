'मुंबई आतंकी हमले के बाद होना चाहिए था ऑपरेशन सिंदूर', सीएम फडणवीस पहले ही दिखाना चाहिए था साहस

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि यदि भारत ने नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई की होती तो कोई भी हमारे देश को दोबारा निशाना बनाने की हिम्मत नहीं करता।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जानता है कि वह सीधे युद्ध में भारत को पराजित नहीं कर सकता, इसलिए पहलगाम में आतंकवादी हमला और हाल में दिल्ली में विस्फोट हुआ।

26-11 हमले की 17वीं बरसी के अवसर पर गेटवे आफ इंडिया पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह केवल ताज और ट्राइडेंट होटलों पर हमला नहीं था। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है।

इस शहर पर हमला देश की संप्रभुता पर हमला था। यदि हम यह बात समझते और उस समय ऑपरेशन सिंदूर करने का साहस दिखाते तो कोई भी हम पर दोबारा हमला करने की हिम्मत नहीं करता।

अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य कार्रवाई की थी।

मुंबई में आतंकी हमला कर पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 नवंबर, 2008 को समुद्री मार्ग से शहर में प्रवेश कर कहर बरपाया था। इसमें लगभग 166 लोगों की जान चली गई थी। फडणवीस ने कहा कि हालांकि 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारे दिलों में अभी भी दर्द है।