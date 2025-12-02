ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना क्यों नहीं कर पाई कार्रवाई? नेवी चीफ ने खोल दी पोल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तुरंत कार्रवाई और आक्रामक रवैये ने पाकिस्तानी नेवी को बिजी रखा और वह अपने पोर्ट्स और मकरान कोस्ट के पास रहने के लिए मजबूर हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडमिरल त्रिपाठी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, 'बस इतना कहना काफी है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आक्रामक रवैये और तुरंत कार्रवाई, जिसमें उत्तरी अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती भी शामिल थी, ने पाकिस्तानी नेवी को अपने पोर्ट्स या मकरान कोस्ट के पास रहने पर मजबूर कर दिया।'

नेवी डे की दी शुभकामनाएं 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेवी चीफ ने देशवासियों को एडवांस में नेवी डे की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने बताया कि 3 दिसंबर को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु शामि होंगी।

उन्होंने कहा, '4 दिसंबर 1971 को हमारे हिम्मत वाले और निर्णायक हमलों से दुश्मन की इच्छाशक्ति टूट गई थी। मैं कहने की हिम्मत करता हूं कि इसने युद्ध का रास्ता बदल दिया। यह दिन हमारे लिए अपने हीरोज़ को याद करने और युद्धों के दौरान उनके बलिदान के लिए बहादुर नेवी वॉरियर्स को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है।'