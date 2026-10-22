सोशल मीडिया पर छाया ऑनलाइन रिश्ता पक्का करने का वीडियो, यूजर्स बोले- क्या अब तलाक भी होगा ऑनलाइन

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें दो परिवार वीडियो कॉल के जरिए ऑनलाइन रिश्ता पक्का करते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूजर @sabakhan21051 ने एक वीडियो शेयर किया है। जो तेजी से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इस वीडियो में लैपटॉप और मोबाइल की स्क्रीन पर शादी की शुरुआती रस्मों का नजारा साफ देखा जा सकता है।

वायरल वीडियों में क्या है खास? वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लड़के और लड़की, दोनों पक्षों के परिवार वीडियो कॉल के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। स्क्रीन पर बातचीत के साथ-साथ हंसी खुशी का माहौल है और सभी रस्में पूरी की जा रही हैं।

जहां पहले पारंपरिक तरीकों से परिवार एक-दूसरे के घर जाकर चाय-नाश्ते के साथ रिश्ते की बातें तय करते थे, वहीं अब यह काम एक क्लिक पर पूरा हो रहा है। वीडियो पर ऑनलाइन रिश्ता पक्का का कैप्शन लिखा हुआ है, जो इस पूरे ट्रेंड की खासियत को बयां करता है।

यूजर की मजेदार प्रतिक्रिया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने इसे टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल और समय बचाने वाला मॉडर्न तरीका बताया। कई लोगों ने चुटकी लेते हुए लिखा कि अब तो तलाक भी ऑनलाइन ही होगा। जबकि दूसरे यूजर ने कहा कि बाद में पता चले कि सब कुछ फिल्टर था। डिजिटल इंडिया में बदली शादी की परिभाषा वायरल वीडियो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया में शादी की प्रक्रिया भी बदल रही है। कोविड के बाद से वीडियो कॉल पर पहली मुलाकात आम हो गई थी, लेकिन अब रिश्ता पक्का करने की रस्में भी ऑनलाइन होने लगी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह तरीका खासकर उन परिवारों के लिए फायदेमंद है जो अलग-अलग शहरों या देशों में रहते हैं। एनआरआई परिवारों में तो यह पहले से ही प्रचलित है। वीडियो कॉल से समय और पैसे दोनों की बचत होती है।

साथ ही, पहली मुलाकात का दबाव भी कम रहता है। हालांकि कुछ लोग इसे पारंपरिक मूल्यों से दूर जाने का संकेत मानते हैं। वे कहते हैं कि आमने-सामने की मुलाकात में जो भाव और समझ बनती है, वह स्क्रीन पर नहीं आ सकती।