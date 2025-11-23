मुंबई में केमिकल रिसाव से एक युवक की मौत, दो अस्पताल में भर्ती

पीटीआई, मुंबई। मुंबई के अंधेरी स्थित एक औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार को केमिकल के रिसाव के बाद 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। एक किशोर समेत दो अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि यह घटना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआइडीसी) क्षेत्र के भंगारवाड़ी में स्थित दो मंजिला इमारत के अंदर शाम 4:55 बजे हुई। रिसाव हुए केमिकल की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

घटना की पहली सूचना दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद उसकी टीम तत्काल मौके पर पहुंची। अधिकारियों के अनुसार, केमिकल का रिसाव होने के बाद इसकी चपेट में आए वहां मौजूद तीनों लोगों की हालत गंभीर हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि तीनों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने कहा कि अहमद हुसैन को अस्पताल में भर्ती करने से पहले ही मृत घोषित कर दिया गया, जबकि नौशाद अंसारी और सबा शेख को अस्पताल के आइसीयू में भर्ती किया गया है। उनकी हालत गंभीर है।