मणिपुर के कांगपोकपी में आतंकी फायरिंग में एक की मौत, तीन घायल
मणिपुर के कांगपोकपी जिले में नगा जनजाति के एक गांव में शुक्रवार को आतंकवादियों की ओर से की गई फायरिंग में 34 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।
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डब्ल्यू. चावांग नाम के एक व्यक्ति को मौके पर ही मृत पाया गया
आतंकवादियों के एक समूह ने सुबह लगभग 8 बजे लंगका नगा गांव पर हमला किया
पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में नगा जनजाति के एक गांव में शुक्रवार को आतंकवादियों की ओर से की गई फायरिंग में 34 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने सुबह लगभग 8 बजे लंगका नगा गांव पर हमला किया।
डब्ल्यू. चावांग नाम के एक व्यक्ति को मौके पर ही मृत पाया गया। उसे सिर में गोली लगी थी। हमले में तीन अन्य ग्रामीण घायल हो गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि नगा गांव के एक सशस्त्र समूह ने हमले के बाद संदिग्ध आतंकवादियों पर भी फायरिंग की।
उल्लेखनीय है कि मई 2023 से मणिपुर में मैतेई और कुकी समूहों के बीच जातीय संघर्ष में 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं।
सुरक्षा बलों ने तीन साल पहले जातीय हिंसा भड़कने के बाद से राज्य के सभी जिलों में सीमांत और संवेदनशील क्षेत्रों में खोज अभियान और निगरानी बढ़ा रखी है।