मणिपुर के कांगपोकपी में आतंकी फायरिंग में एक की मौत, तीन घायल

पीटीआई, इंफाल। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में नगा जनजाति के एक गांव में शुक्रवार को आतंकवादियों की ओर से की गई फायरिंग में 34 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अत्याधुनिक हथियारों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने सुबह लगभग 8 बजे लंगका नगा गांव पर हमला किया।

डब्ल्यू. चावांग नाम के एक व्यक्ति को मौके पर ही मृत पाया गया। उसे सिर में गोली लगी थी। हमले में तीन अन्य ग्रामीण घायल हो गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि नगा गांव के एक सशस्त्र समूह ने हमले के बाद संदिग्ध आतंकवादियों पर भी फायरिंग की।