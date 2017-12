जम्मू कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी ढेर, पाकिस्तानी के रूप में हुई पहचान

दक्षिण कश्मीर में जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को मृत अवस्था में पाया गया, उसकी पहचान पाकिस्तानी के रूप में हुई है।

जम्मू कश्मीर (एएनआई)। पाकिस्तान के कुख्यात आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को दक्षिण कश्मीर के इलाके में मृत अवस्था में पाया गया। उक्त आतंकी की पहचान एक पाकिस्तानी नागरिक के तौर पर हुई है।

J&K: One Jaish-e-Mohammed terrorist, identified as a Pakistani national, found dead in Tral Eidgah in South Kashmir after a landmine went off there. More details awaited.