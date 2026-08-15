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1 करोड़ युवाओं को मिलेगी AI की ट्रेनिंग, पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने का लिया संकल्प

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Sat, 15 Aug 2026 08:06 PM (IST)

प्रधानमंत्री मोदी ने लालकिले से युवाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं, जिसमें एक करोड़ युवाओं को एआई प्रशिक्षण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शामिल है।

पीएम मोदी ने लिया युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने का संकल्प (फोटो-Narendra Modi/X)

पीएम मोदी ने लिया युवा पीढ़ी को सशक्त बनाने का संकल्प (फोटो-Narendra Modi/X)

HighLights

  1. एक करोड़ युवाओं को एआई में कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।

  2. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग शुरू होगी।

  3. पेपर लीक रोकने के लिए कड़ा कानून बनाया गया है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जंतर-मंतर के विरोध प्रदर्शन के बाद पहली बार लालकिले की प्राचीर से बोल रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को साधने और उसे सही दिशा देने की पूरी कोशिश की।

स्टार्टअप इंडिया से लेकर, स्पेस सेक्टर को खोलने और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं की प्रतिभा को मौका देने की कोशिशों का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने अगले एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआइ में कौशल प्रशिक्षण देने और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के निजी कोचिंग के बोझ से बचाने के लिए फ्री ऑनलाइन कोचिंग की आधारभूत संरचना बनाने का ऐलान किया।

पेपर लीक की समस्या से निजात के लिए कड़ा कानून बनाने के बाद सरकार ने छात्रों को निजी कोचिंग के बोझ से मुक्त करने की दिशा में आगे बढ़ी है।

फ्री ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर रही सरकार

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की चिंता करते हुए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग करने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं, इन संसाधनों को जोड़कर देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा।

एक करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग

इसके साथ ही सरकार ने एआइ के कारण नौकरियों के बदलते स्वरूप के लिए युवाओं को तैयार करने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। एक साल में एक करोड़ युवाओं को एआइ से प्रशिक्षित करने की योजना महत्वाकांक्षी है और यदि सफल रही तो युवाओं के सामने रोजगार का नया सुअवसर खुल सकता है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं के लिए पिछले 12 सालों में उठाए गए कदमों की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 साल में उस दिशा में बहुत कुछ हुआ है।

स्टार्टअप इंडिया अभियान आज पूरे देश में ढाई लाख से ज्यादा पंजीकृत स्टार्टअप्स बन गए हैं। जिसमें देश के नौजवान, खुद तो काम कर रहे हैं, अनेकों को रोजगार दे रहे हैं। इसके साथ ही सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के इनोवेशन फंड घोषित किया है। उन्होंने कहा कि "मैं देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, आप अपने सपनों को लेकर के आइए, संसाधनों की कमी नहीं रहने देंगे।"

पीएम ने बताया कि कैसे डिजिटल इंडिया के नए सस्ते डाटा ने युवाओं को सशक्त किया है। दुनिया में सस्ता डाटा भारत में है। उन्होंने देश में पिछले 12 सालों में विश्वविद्यालयों की संख्या 350 से लगभग एक हजार करने और मेडिकल कालेजों की संख्या लगभग 400 से 800 से अधिक पहुंचने का भी हवाला दिया।

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