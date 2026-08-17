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असम में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी की कार एक्सीडेंट में मौत, ड्रग्स स्मगलिंग एंगल से हो रही जांच

By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
Updated: Mon, 17 Aug 2026 02:59 PM (IST)

असम के डिमा हसाओ में सब-इंस्पेक्टर नबाजीत दास की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में अब ड्रग्स तस्करी का एंगल सामने आया है।

असम पुलिस सब-इंस्पेक्टर की एक्सीडेंट में मौत के मामले की जांच।

असम पुलिस सब-इंस्पेक्टर की एक्सीडेंट में मौत के मामले की जांच।

डिजिटल डेस्क, हाफलोंग। असम के डिमा हसाओ जिले के लाइसोंग में 14 अगस्त को असम पुलिस के सब-इंस्पेक्टर नबाजीत दास की दुर्घटनावश हुई मौत की जांच ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। पुलिस अब इस मामले का ड्रग्स की तस्करी से कोई संभावित संबंध होने की संभावना पर भी गौर कर रही है।

लाइसोंग पुलिस चौकी के इंचार्ज दास देर रात नाका चेकिंग कर रहे थे, तभी कथित तौर पर एक गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। जांच करने वाले अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या गाड़ी को जान-बूझकर चेकपॉइंट पर घुसाया गया था।

मामले में एक गिरफ्तारी

पुलिस ने इस मामले में जुरिया के रहने वाले सलीम उद्दीन को गिरफ्तार किया है, जिस पर ड्रग्स का थोक डीलर होने का शक है। पूछताछ के लिए उसके भाई माहिदुल इस्लाम, पिता अब्दुल कुद्दुस फराजी और दो अन्य लोगों मोफज्जल इस्लाम और रुक्साना खातून को भी हिरासत में लिया गया है।

जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी नाका पॉइंट पर क्यों आई और क्या उसमें सवार लोगों का नशीले पदार्थों की कथित तस्करी से कोई संबंध था। पुलिस अब तक पूछताछ किए गए पांच लोगों की भूमिका और घटना में शामिल गाड़ी से उनके संभावित संबंधों की भी जांच कर रही है। पूछताछ जारी रहने के कारण सलीम उद्दीन पुलिस हिरासत में है।

पुलिस अभी तक नहीं जान पाई घटना का मकसद

दास की मौत के हालात ने इलाके में लोगों का ध्यान खींचा है। स्थानीय संगठन मामले की विस्तृत जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इस घटना के पीछे के सही मकसद का पता नहीं लगाया है और जांच जारी है।

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