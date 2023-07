'मेरे घर मणिपुर को बचा लो', ओलंपियन मीराबाई चानू ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील

णिपुर में हिंसा पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है। ऐसे में मणिपुर के हालातों को लेकर ओलंपिक पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। उन्होंने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। मीराबाई चानू ने कहा कि मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण कई खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविरों में भाग नहीं ले सके।

ओलंपियन मीराबाई चानू ने की पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, एजेंसी। मणिपुर में हिंसा पर अब तक काबू पाया नहीं जा सका है। ऐसे में मणिपुर के हालातों को लेकर ओलंपिक पदक विजेता वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है। उन्होंने मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने का आग्रह किया है। मीराबाई चानू ने की पीएम मोदी से अपील एक वीडियो संदेश में ओलंपियन मीराबाई चानू ने कहा कि मणिपुर में जातीय संघर्ष के कारण कई खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविरों में भाग नहीं ले सके और बच्चों की पढ़ाई भी काफी हद तक प्रभावित हो रही है। उन्‍होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई। कई लोगों के घर जला दिए गए, मेरे पास मणिपुर में भी घर हैं। अब मैं राज्य में नहीं हूं, मैं अब अमेरिका में हूं और विश्‍व चैंपियनशिप और एशियाई खेलों के लिए खुद को तैयार कर रही हूं। भले ही मैं मणिपुर में नहीं हूं, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूं कि यह संघर्ष कब खत्म होगा। क्या है हिंसा की वजह? बता दें कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक 150 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। राज्य में 3 मई को जातीय झड़पें भड़क उठीं थी, जब मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जे की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च हिंसक हो गया था। उल्लेखनीय है कि मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की हिस्सेदारी करीब 53 फीसदी है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं। वहीं, नागा और कुकी समेत आदिवासी आबादी 40 फीसदी है, जो ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

Edited By: Mohd Faisal