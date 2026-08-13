'पश्चिम एशिया संकट से खाद्य तेल की कीमतें बढ़ीं', सरकार ने कहा- भारत के लिए कोई चिंता की बात नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि पश्चिम एशिया संकट का असर खाद्य तेल की वैश्विक और घरेलू कीमतों पर पड़ा है, लेकिन स्थानीय उपलब्धता पर्याप्त बनी हुई है, क्योंकि प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों से आयात सामान्य व्यापारिक मार्गों के माध्यम से जारी है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य और उपभोक्ता मामलों की राज्य मंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने बताया कि भारत अपनी घरेलू खाद्य तेल की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। इसलिए घरेलू खाद्य तेल की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुझानों पर निर्भर करती हैं।

निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया ने कहा कि पश्चिम एशिया में हालिया भू-राजनीतिक संघर्ष के कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों, माल भाड़ा और समुद्री बीमा लागत में वृद्धि हुई है। इससे अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। केंद्र के विभागों के खिलाफ 18 लाख शिकायतें सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार के विभागों के खिलाफ 18.33 लाख से ज्यादा लोक शिकायतें मिलीं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के खिलाफ 18,33,972 शिकायतों में से 18,12,923 का निपटारा कर दिया गया। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का किया जाता है सुरक्षा आकलन सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि कुडनकुलम समेत सभी परमाणु संयंत्र स्थलों पर समय-समय पर सुरक्षा जांच की जाती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह जांच आंतरिक रूप से और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की ओर से की जाती है।

इन-स्पेस ने अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 52 एनजीई को दी मंजूरी सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि निजी क्षेत्र के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र खुलने के बाद से अंतरक्षि विनियामक इन-स्पेस ने 18 स्टार्टअप समेत 52 गैर सरकारी इकाइयों (एनजीई) को अलग-अलग अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

खबरें और भी





