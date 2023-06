रेल हादसे को लेकर सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट करने पर होगी कड़ी कार्रवाई, ओडिशा पुलिस ने जारी की चेतावनी

नई दिल्ली,एजेंसी। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम तीन ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। इस भयानक रेल हादसे में 261 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं, 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस हादसे के बाद लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मेंस पर अपनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी है।

वहीं, कुछ लोग सोशल मीडिया पर इस हादसे को 'सांप्रदायिक रंग' देने की कोशिश में जुटे हैं। इस हादसे पर कई लोगों द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भी साझा किए जा रहे हैं। इस रेल हादसे को लेकर किए जा रहे साप्रंदायिक और हिंसक पोस्ट पर लगाम लगाने के लिए ओडिशा पुलिस ने कमर कस ली है।

ओडिशा पुलिस ने चेतावनी दी है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो इस हादसे से जुड़ी साप्रंदायिक और हिंसक पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। पुलिस ने लोगों से झूठे और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट फैलाने से रोकने का आग्रह किया है। पुलिस ने आगे कहा कि ओडिशा में जीआरपी द्वारा दुर्घटना के कारणों और अन्य सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।

ओडिशा पुलिस ने आगे कहा,"हम सभी संबंधितों से अपील करते हैं कि वे इस तरह के झूठे और दुर्भावनापूर्ण पोस्ट को प्रसारित करने से बचें। अफवाह फैलाकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"

It has come to notice that some social media handles are mischievously giving communal colour to the tragic train accident at Balasore. This is highly unfortunate.

Investigation by the GRP, Odisha into the cause and all other aspects of the accident is going on.