Odisha train accident: 17 घंटे के अंदर पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, रेल सेवा बहाली का काम जारी

भुवनेश्वर (ओडिशा), एजेंसी। Odisha Train Accident: ओडिशा के बालेश्वर जिले में हुए भीषण ट्रेन हादसे में बचाव अभियान पूरा हो गया है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है।

सूचना प्रकाशन रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक अमिताभ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव अभियान पूरा हो गया है। बहाली का काम शुरू हो गया हैं। इस भीषण हादसे में 238 लोगों की मौत हुई है और 600 से ज्यादा घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि इस मार्ग पर कवच उपलब्ध नहीं था।

अमिताभ शर्मा ने बताया कि अब तक 100 से अधिक लोगों ने अनुग्रह राशि का दावा किया है। इसके लिए काउंटर तीन स्थानों- बालासोर, सोरो और बहनागा बाजार में स्थापित किए गए हैं। साथ ही घटना के मद्देनजर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और उनके रूट को भी डाइवर्ट किया गया है।

अमिताभ शर्मा ने कहा कि अब तक 48 ट्रेनें रद्द, 39 का मार्ग बदला गया और 10 ट्रेनों को शॉर्ट टर्निमेट कर दिया गया है। ओडिशा के मंत्री अतनु सब्यसाची नायक ने बताया कि अधिकारियों की प्राथमिकता मरीजों को उचित इलाज मुहैया कराना है।

#WATCH | As of now, more than 100 people have claimed ex-gratia payments. Counters for the same have been set up at three places-Balasore, Soro and Bahanaga Bazar...As of now 48 trains cancelled, 39 diverted and 10 short-terminated: Amitabh Sharma, Executive Director, Information… pic.twitter.com/SPKIwKRvIM— ANI (@ANI) June 3, 2023