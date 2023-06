Odisha Train Accident: बालेश्वर ट्रेन हादसे पर पूर्व रेल मंत्रियों ने जताया दुख, केंद्र सरकार को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। Odisha Train Accident: ओडिशा के बालेश्वर में हुए ट्रेन हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। बालेश्वर रेल हादसे में अबतक 261 लोगों की मृत्यु हो गई है। इस बीच पूर्व रेल मंत्रियों ने ट्रेन दुर्घटना पर दुख जताया। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है।

पूर्व रेल मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश त्रिवेदी ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि यह एक बड़ी त्रासदी है। हमारा दिल वास्तव में शोक में है। मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाना प्राथमिकता है, यह राजनीति का समय नहीं है। कोई भी मृत शरीर पर राजनीति नहीं कर सकता है।

बालेश्वर ट्रेन दुर्घटना पर पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि यह एक दुखद घटना है, जो बालेश्वर में हुई है। सरकार को मृतकों या घायलों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ानी चाहिए।

