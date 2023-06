ओडिशा रेल हादसे पर आंध्र प्रदेश के CM ने भी की मुआवजा देने की घोषणा, मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। 2 जून को ओडिशा में हुए भीषण ट्रेन हादसे में 288 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और लगभग एक हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं। इन सभी के लिए पीएमओ और रेल मंत्रालय की ओर से इन सभी के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है, जिस बीच आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार की ओर से भी ट्रेन हादसे के पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा।

#BalasoreTrainAccident | Andhra Pradesh CM YS Jagan Mohan Reddy directed the officials to pay ex-gratia of Rs 10 lakhs each to the kin of the deceased, Rs 5 lakhs each to those seriously injured and Rs 1 lakh each to those who sustained minor injuries, in addition to the… pic.twitter.com/ZKnF4zTfIX