Odisha Heavy Rain ओडिशा में भारी बारिश की संभावना के बीच मछुआरों को गुरुवार तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 26 जुलाई को ओडिशा में भारी बारिश होने की संभावना है। दक्षिण और तटीय ओडिशा के कई हिस्सों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मछुआरों को 27 जुलाई तक समुद्र में न जाने का निर्देश दिया गया है।

ओडिशा में भारी बारिश की संभावना, IMD ने मछुआरों को 27 जुलाई तक समुद्र में न जाने की दी चेतावनी

