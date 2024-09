आर्मी अफसर और मंगेतर से बदसलूकी का मामला: सोशल मीडिया पर आपस में क्यों भिड़े पूर्व सेनाध्यक्ष और पूर्व CBI चीफ?

पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने लिखा, 'सभी को अंकिता प्रधान, सेना अधिकारी की मंगेतर, सेवानिवृत्त सेना अधिकारी की बेटी की बात सुननी चाहिए। ओडिशा के पुलिस थाना भरतपुर में उनके साथ जो हुआ, वह शर्मनाक और भयानक है। सीएम ओडिशा को पुलिस कर्मियों और उन सभी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, जो पुलिस वर्दी में अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं।'

Everyone Must listen to Ankita Pradhan, Fiancée of Army officer, Daughter of Rtd Army Officer- What happened to her in PS Bharatpur in #Odisha is shameful and horrendous. @CMO_Odisha should take immediate action against the police personnel and all who are trying to shield the…