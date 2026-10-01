अक्टूबर महीने का इवेंट कैलेंडर: UPI पेमेंट के नए नियम, चुनावी घमासान और त्योहारों का डबल डोज... आपके काम की तारीखें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अक्टूबर महीने में एक तरफ जहां नवरात्रि की धूम मचने वाली है। वहीं करवा चौथ के साथ इस महीने का समापन होगा। त्योहारों से सजे इस महीने में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं।

देश में इस महीने चार राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। वहीं ब्राजील और इजरायल में आम चुनाव होंगे। सरकार 15 अक्टूबर से UPI पेमेंट के नियमों में भी बदलाव करने जा रही है।

अक्टूबर में होंगे बड़े बदलाव

1 अक्टूबर से SBI सैलरी पैकेज अकाउंट होल्डर्स को दूसरे बैंकों के ATM पर महीने में पांच फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे, जो पहले दस थे।

दिल्ली में 1 अक्टूबर से पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट न होने पर फ्यूल नहीं मिलेगा।

15 अक्टूबर से UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा।

सब्सिडी वाले सिलिंडर पाने के लिए घरेलू LPG ग्राहकों को बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा, जिन्होंने पहले ही ऐसा कर लिया है, उन्हें इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है।

NPS के नए चार्ज भी लागू होंगे, जिसमें प्रति PRAN एक बार 200 रुपये और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का 0.20% हिस्सा शामिल है। RBI का पॉलिसी फैसला 7 अक्टूबर को आना है।

अक्टूबर में कौन-कौन से त्योहार

11 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हैं। 18 अक्टूबर की दुर्गाष्टमी तो 19 अक्टूबर की नवमी है।

20 अक्टूबर को दशहरा है।

25 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है।

26 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती है।

29 अक्टूबर का करवा चौथ है। देश के लिए अक्टूबर 2026 की अहम तारीखें 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती मनाई जाएगी।

2 अक्टूबर को ही भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई जाती है। चार राज्यों में उपचुनाव

तमिलनाडु, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों और असम की एक संसदीय सीट पर इस महीने उपचुनाव होना तय है। इन सभी सीटों के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी।

पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

तमिलनाडु की मदुरंतकम और धारापुरम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है।

पुडुचेरी की थट्टांचावडी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा।

असम की नौगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जरूरी दिन

चीन में आज 1 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है।

ब्राजील में 4 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं।

इजरायल में 27 अक्टूबर को आम चुनाव होंगे।

15 अक्टूबर से UPI मर्चेंट चार्ज

ऑनलाइन पेमेंट के नियमों में 15 अक्टूबर से बदलाव होने जा रहा है। 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा। इससे छह साल से जारी जीरो-MDR पॉलिसी खत्म हो जाएगी।

75,000 रुपये से ज्यादा की के ऑनलाइन पेमेंट पर प्रति ट्रांजैक्शन 300 रुपये चार्ज लगेगा। यहां एक बात साफ तौर पर समझने वाली है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसे भेजने (P2P) और 2,000 रुपये तक के मर्चेंट पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा।

सरकार का कहना है कि करीब 96% पर्सन-टू-मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि बिजनेस ग्रुप्स का कहना है कि इससे लागत बढ़ सकती है। मर्चेंट एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी है कि इसका बोझ खरीदारों पर डाला जा सकता है।

केंद्र सरकार के UPI पेमेंट पर नियमों में बदलाव के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और NPCI को नोटिस जारी किया है, लेकिन अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है।