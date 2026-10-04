छत्तीसगढ़ की युवती का अश्लील वीडियो किया वायरल, आरोपित गिरफ्तार

जेएनएन, जशपुर। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में इंटरनेट मीडिया के माध्यम से बने दोस्त के साथ निजी पल का वीडियो साझा करना एक युवती को महंगा पड़ गया।

आरोप है कि युवक ने वीडियो कॉल के दौरान निजी पलों की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर उसे विभिन्न वाट्सएप ग्रुपों में प्रसारित कर दिया। जब युवती ने उससे दूरी बनाने की कोशिश की, तो आरोपित ने उसे और उसके स्वजन को जान से मारने की धमकी दी।

इस मामले में जशपुर पुलिस ने युवक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, 19 वर्षीय युवती ने बताया कि अप्रैल 2024 में उसकी दोस्ती उत्तर प्रदेश के हरदोई जिला निवासी शोवित कुशवाहा से इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म ‘फोर फन’ के माध्यम से हुई थी।