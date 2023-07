Tripura Assembly: अश्लील वीडियो प्रकरण पहुंचा आचार समिति के पास, नौ सदस्यों की टीम करेगी फैसला

त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने सदन में भाजपा विधायक जादब लाल नाथ के कथित घोर कदाचार के मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए आचार समिति को भेज दिया है। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ विधायक ने शुक्रवार को दी। सत्तारूढ़ पार्टी के 55 वर्षीय विधायक को मार्च में पहले सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर कथित तौर पर अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था।

अश्लील वीडियो प्रकरण पहुंचा आचार समिति के पास

अगरतला, एजेंसी। त्रिपुरा विधानसभा अध्यक्ष विश्वबंधु सेन ने सदन में भाजपा विधायक जादब लाल नाथ के कथित घोर कदाचार के मामले (obscene video case in assembly) को आवश्यक कार्रवाई के लिए आचार समिति को भेज दिया है। इसकी जानकारी एक वरिष्ठ विधायक ने शुक्रवार को दी। सत्तारूढ़ पार्टी के 55 वर्षीय विधायक को मार्च में पहले सत्र के दौरान विधानसभा के अंदर कथित तौर पर अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़ा गया था। 9 सदस्यों की टीम के पास पहुंचा मामला मुख्य सचेतक कल्याणी रॉय ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी PTI को बताया कि भाजपा विधायक किशोर बर्मन ने बजट सत्र के आखिरी दिन गुरुवार को विधानसभा में यह मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष सेन का ध्यान आकर्षित किया। सेन ने मामले को आवश्यक कार्रवाई के लिए एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। उन्होंने कहा कि नौ सदस्यीय आचार समिति इस मुद्दे पर चर्चा करेगी और दिशानिर्देशों के अनुसार निर्णय लेगी। 7 जुलाई को बजट सत्र के शुरुआती दिन में नाथ के खिलाफ कार्रवाई की विपक्ष की मांग पर हंगामा हुआ था, जो कथित तौर पर पिछले सत्र में कैमरे पर अश्लील वीडियो देखते हुए पकड़े गए थे। बजट सत्र के पहले दिन उठा था मुद्दा हंगामे के बीच, अध्यक्ष ने सदन के नेता मुख्यमंत्री माणिक साहा की सिफारिश पर टिपरा मोथा, CPI (M) और कांग्रेस के 5 विधायकों को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया। बाद में साहा के प्रस्ताव के बाद निलंबन वापस ले लिया गया। रॉय ने दावा किया कि विपक्षी सदस्यों ने उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बजट सत्र के पहले दिन इस मुद्दे को उठाया था। उन्होंने कहा कि अगर कोई सदस्य विधानसभा में ऐसा संवेदनशील मुद्दा उठाना चाहता है तो विधायक को निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। सहायक दस्तावेजों के बिना अध्यक्ष ऐसे आरोपों पर विचार नहीं कर सकते हैं। उनका इरादा सदन में हंगामा खड़ा करना था। यही कारण है कि विपक्ष की मांग पर विचार नहीं किया गया। इस बीच, विवादों में घिरे उत्तरी त्रिपुरा जिले के बागबासा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक पूरे बजट सत्र में अनुपस्थित रहे।

