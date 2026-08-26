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ओबीसी जातियों के लिए ड्रॉप डाउन ऑप्शन देना क्यों है मुश्किल? सामने आईं ये चुनौतियां

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Updated: Wed, 26 Aug 2026 09:38 PM (IST)

राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे द्वारा ओबीसी जातियों की गणना में ड्राप डाउन सुविधा की मांग व्यवहारिक रूप से मुश्किल है।

ओबीसी जाति गणना में ड्राप डाउन सुविधा लागू करना मुश्किल

ओबीसी जाति गणना में ड्राप डाउन सुविधा लागू करना मुश्किल

HighLights

  1. राहुल-खरगे ने ओबीसी जाति गणना में ड्राप-डाउन की मांग की।

  2. विभिन्न राज्यों में जातियों की स्थिति अलग-अलग होने से चुनौती।

  3. विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय स्तर पर इसे अव्यावहारिक बताया।

नीलू रंजन, नई दिल्ली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर जनगणना के साथ होने वाली जातियों की गणना में ओबीसी के लिए जातियों का नाम देते हुए ड्रॉप डाउन की सुविधा देने की मांग की हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे लागू करना आसान नहीं होगा।

कई जातियां अलग अलग राज्यों में अलग वर्ग में शामिल हैं। ऐसे में राज्य के स्तर पर भले ही ड्रॉपडाउन की व्यवस्था हो सकती है लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं।

खुद संप्रग सरकार के दौरान हुए सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना में ड्रॉप डाउन की सुविधा नहीं दी गई थी और लोगों को खुद अपनी जाति लिखने का विकल्प दिया गया था।

विशेषज्ञों का मानना है कि कई जातियों की स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। बिहार में वैश्य जाति ओबीसी में आती है, लेकिन उत्तरप्रदेश और अन्य राज्यों में सामान्य वर्ग में हैं।

इसी तरह से जाट उत्तरप्रदेश और राजस्थान में तो ओबीसी में है, लेकिन हरियाणा में सामान्य वर्ग में है। ऐसे में बिहार या तेलंगाना जैसे किसी एक राज्य में ओबीसी की जातियों की गिनती के लिए ड्रॉप डाउन का विकल्प दिया जा सकता हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह व्यवहारिक नहीं होगा।

बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव कुमार के अनुसार जाति गणना कहना आसान है, लेकिन लेकिन इसे करना उतना ही मुश्किल है।

खुद की जाति बताने का विकल्प दिये जाने को सही ठहराते हुए प्रोफेसर राजीव कुमार जातियों की गणना को अनुसूचित जाति और ओबीसी के आइने से नहीं देखने की सलाह देते हुए कहते हैं कि जातियों की गणना पूरे भारत की जातीय व्यवस्था की सही तस्वीर पेश करेगा।

उनके अनुसार भारत में जाति व्यवस्था जड़ नहीं है, बल्कि इसमें परिवर्तन होते रहे हैं। ऐसे में लोगों को पुरानी जातियों के खांचे में रखना उचित नहीं होगा। इस सिलसिले मे वे हिंदुओं की जुल्हा जाति का उदाहरण देते हैं।

इसी जाति के लोग पंजाब जाकर रविदासी और रामदासी बन गए। जबकि इस्लाम धर्म स्वीकरने वाले खुद को अंसारी कहने लगे। 1931 की जनगणना का उदाहरण देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि पंजाब में मंगू राम के नेतृत्व में एक बड़े वर्ग ने खुद को आदिधर्मी बताया, जो उस समय पंजाब की पांच फीसद की आबादी थी।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर विवेक कुमार अपनी जाति खुद बताने का विकल्प देने से ओबीसी वर्ग के कमजोर होने के तर्क को सही नहीं मानते हैं।

उनके अनुसार धोबी जाति उत्तर प्रदेश समेत कुछ राज्यों में अनुसूचित जाति है जबकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी ओबीसी। उनके अनुसार केंद्र और राज्यों की अपनी-अपनी ओबीसी की सूची है।

केंद्र के साथ-साथ सभी राज्यों में ओबीसी आयोग बना हुआ है। सभी ओबीसी आयोग केंद्र और अपने-अपने राज्य के स्तर पर ओबीसी जातियों की पहचान कर उनकी संख्या देख सकता है।