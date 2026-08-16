NTA ने जारी की यूजीसी-नेट परीक्षा के 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर-की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने रविवार को यूजीसी-नेट जून 2026 परीक्षा के 84 विषयों की प्रोविजनल आंसर की (उत्तर कुंजी) जारी कर दी है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के जरिये अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।

एनटीए द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने और इसके लिए आवश्यक शुल्क के भुगतान की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को प्रति प्रश्न 200 रुपये का प्रोसेसिंग शुल्क देना होगा।

इसके अलावा, अंग्रेजी, वाणिज्य (कामर्स) और समाजशास्त्र (सोशियोलोजी) विषयों में प्रश्न पत्रों की त्रुटियों की जांच के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर एक अलग सार्वजनिक सूचना जारी की जाएगी। यूजीसी-नेट परीक्षा का आयोजन देश भर के संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की पात्रता और पीएचडी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि ज्वाइंट सीएसआईआर यूजीसी-नेट जून 2026 के उम्मीदवार भी प्रोविजनल आंसर की का उपयोग कर सकते हैं और 16 से 18 अगस्त (रात 11 बजे तक) के बीच अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं।