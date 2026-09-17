22 से 30 जनवरी के बीच होगा JEE Main का पहला चरण, NTA ने जारी किया परीक्षा कैलेंडर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली । आप यदि इंजीनियरिंग में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा जेईई (ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन) मेन की तैयारी कर रहे हैं, तो अब अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए। वजह, परीक्षा आयोजित करने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा की संभावित तिथियां घोषित कर दी हैं, जो 22 से 30 जनवरी 2027 के बीच होंगी।

इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (यूजीसी नेट) के दिसंबर सत्र की संभावित परीक्षा 14 से 19 दिसंबर के बीच होगी। वहीं विश्वविद्यालयों के परास्नातक (पीजी) कोर्सों में प्रवेश के लिए होने वाली परीक्षा कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट- पोस्टग्रेजुएट(सीयूईटी पीजी) एक से 25 मार्च के बीच होगी।

एनटीए ने इसके साथ ही देश में मार्च 2027 तक होने वाली 11 अन्य प्रवेश परीक्षाओं के भी परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। इनमें नेशनल इंडियन मिलिट्री कालेज, नेशनल मिलिट्री स्कूल, आर्मी कैडेट कालेज व मैनेजमेंट से जुड़े कोर्सों में प्रवेश से जुड़ी परीक्षा सीएमएटी आदि शामिल है।

विशेषज्ञों का मानना है कि एनटीए की ओर से परीक्षा शेड्यूल पहले जारी कर देने से छात्रों को अपनी रणनीति बनाने और तैयारी करने का पर्याप्त समय मिलेगा। साथ ही कोरोना काल के बाद से पटरी से उतरे शैक्षणिक सत्र को नियमित करने में भी मदद मिलेगी। एनटीए ने जारी किए कैलेंडर के तहत दिसंबर 2026 व जनवरी 2027 महीने में पांच-पांच परीक्षाएं होंगी, जबकि फरवरी व मार्च में दो-दो परीक्षाएं आयोजित होंगी।