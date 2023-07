एनटीए ने जारी की सीयूईटी-यूजी की संशोधित उत्तर कुंजी, सवालों के गलत उत्तर देने की जानकारी के बाद मानी थी गलती

विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडर ग्रेजुएट (सीयूईटी-यूजी) में सवालों के गलत जवाब देने का मामला सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अब संशोधित प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की है। छात्र अब संशोधित उत्तर कुंजी से अपने सवालों के सही उत्तरों की जांच कर सकेंगे। फाइल फोटो।

एनटीए ने जारी की सीयूईटी-यूजी की संशोधित उत्तर कुंजी।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विश्वविद्यालयों के स्नातक कोर्सों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट-अंडर ग्रेजुएट (सीयूईटी-यूजी) में सवालों के गलत जवाब देने का मामला सामने आने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अब संशोधित प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की है। इसमें गड़बडि़यों व छात्रों की ओर से दर्ज कराई गईं सारी शिकायतों को दुरुस्त करने दावा भी किया है। एनटीए ने जारी की संशोधित उत्तर कुंजी छात्र अब संशोधित उत्तर कुंजी से अपने सवालों के सही उत्तरों की जांच कर सकेंगे। इससे पहले सीयूईटी-यूजी की ओर से 29 जून को जारी की गई प्रोविजनल उत्तर कुंजी में सवालों के गलत जवाब देने को लेकर एनटीए ने शनिवार को अपनी गलती मानी थी। इसके पीछे टाइपिंग और तकनीकी त्रुटियों को वजह बताया था। छात्रों को दी गई राहत इस बीच सवालों के गलत जवाब को चैलेंज करने पर प्रति सवाल लिए जाने वाले दो सौ रुपए की फीस से भी छात्रों को राहत दी गई थी। कहा गया था कि जिन सवालों के उत्तर गलत हैं, उनकी शिकायतें वह ई-मेल के जरिये बगैर कोई फीस चुकाए भी कर सकते हैं। जल्द जारी होगा अंतिम उत्तर कुंजी एनटीए की मानें तो जल्द ही वह सीयूईटी-यूजी की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी करेगा। सीयूईटी-यूजी में सवालों के गलत जवाब देने की जानकारी तब मिली थी जब एनटीए ने प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी की थी। इसमें एनटीए ने कई सवालों के ऐसे विकल्पों को सही बताया था, जो सीधे तौर पर गलत थे। एक-एक पेपर में ऐसे गलत जवाबों की संख्या 10 से 15 तक थी।

