पेपर लीक के बाद खोए हुए भरोसे को बहाल करने में जुटी NTA, चार दिन के चिंतन शिविर में बनाया फुल प्रूफ प्लान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक के बाद विवादों में घिरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) अब खोए हुए अपने भरोसे को बहाल करने की कवायद में जुटी गई है। जिसमें चिंतन शिविर के जरिए अपनी कार्यप्रणाली में बड़े सुधार करने व विश्वसनीयता को बहाल करने जैसी पहल का संकल्प लिया है।

इसके साथ ही एक नए एनटीए के निर्माण पर बल दिया है, जिसकी परीक्षा प्रणाली ज्यादा मजबूत और विश्वसनीय होने के साथ आवेदकों के प्रति संवेदनशील और देश भर के छात्रों और उनके परिवारों के लिए भरोसेमंद हो। एनटीए ने यह पहल ऐसे समय की है, जब परीक्षाओं में सुधार को लेकर केंद्र सरकार ने आधार के पूर्व अध्यक्ष व प्रतिष्ठित तकनीकी विशेषज्ञ नंदन नीलकेणी की अगुवाई में छह सदस्यीय एक हाईपावर गठित कर रखी है। जो इस दिशा में काम कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही वह इसे लेकर अपनी शुरुआती रिपोर्ट भी दे सकती है।

इससे पहले एनटीए ने खुद को सशक्त बनाने के लिए अपने अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ चार दिन का एक चिंतन शिविर भी आयोजित किया था। जिसमें ईमानदारी, सबको साथ लेकर चलना और नवाचार के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई ।

इसमें मौजूदा समय में एनटीए कैसे परीक्षाएं कराता है। सिस्टम को कहां और मजबूत किया जा सकता है। आवेदकों के परीक्षा से जुड़े अनुभव को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। टेक्नोलाजी और बेहतर प्रक्रिया को अपनाकर कैसे परीक्षाओं को ज्यादा भरोसेमंद बनाया जा सकता है जैसे विषय भी शामिल थे।