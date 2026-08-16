एनटीए ने यूजीसी-नेट के तीन पेपरों के लिए दोबारा परीक्षा की घोषणा की

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रविवार को यूजीसी-नेट परीक्षा के तीन पेपर, इंग्लिश, कामर्स और सोशियोलाजी के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इनमें कई गलतियों की शिकायतें मिलने के बाद यह फैसला लिया गया।

इंग्लिश का पेपर नौ सितंबर को सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट में होगा, जबकि कामर्स का पेपर उसी दिन दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक दूसरी शिफ्ट में होगा। सोशियोलाजी का पेपर 10 सितंबर को सुबह नौ बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली शिफ्ट में होगा।