G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी में जुटा NSG, SOF के साथ अनुभवों को कर रही साझा

सितंबर में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकी हमले की आशंका से निपटने के लिए एनएसजी पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इसके लिए अमेरिका के स्पेशल आपरेशन फोर्स (एसओएफ) के साथ अनुभवों को साझा किया जा रहा है।उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार आतंकी हमलों और खासतौर पर शहरी इलाकों में होने वाले आतंकी हमलों से निपटने के लिए एनएसजी और एसओएफ ने अभ्यास किया था।

G-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकी हमलों से निपटने की तैयारी में जुटा NSG।

Your browser does not support the audio element.

नीलू रंजन, नई दिल्ली। सितंबर में होने जा रहे जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान आतंकी हमले की आशंका से निपटने के लिए एनएसजी पूरी तरह से तैयार हो रहा है। इसके लिए अमेरिका के स्पेशल आपरेशन फोर्स (एसओएफ) के साथ अनुभवों को साझा किया जा रहा है। मानेसर में चल रहे एनएसजी और एसओएफ के एक्सचेंज कार्यक्रम में रसायनिक, जैविक, रेडियोलाजिकल, न्यूक्लियर एवं विस्फोटक पदार्थों से प्रभावी रूप से निपटने में आपरेशन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के साथ ही उसे फूलप्रूफ बनाने की कोशिश हो रही है। संयुक्त अभ्यास को दिया गया तरकश नाम उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, आतंकी हमलों और खासतौर पर शहरी इलाकों में होने वाले आतंकी हमलों से निपटने के लिए एनएसजी और एसओएफ ने अभ्यास किया था। चेन्नई में फरवरी में हुए अभ्यास को बेहतरीन बताते हुए एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसमें विभिन्न प्रकार के आपरेशन में रणनीति का आदान-प्रदान किया किया गया। इस संयुक्त अभ्यास को तरकश नाम दिया गया। अभ्यास में भारतीय सेना के अधिकारी हो रहे शामिल सूत्रों के मुताबिक, तरकश के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर ही दो सप्ताह के लिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज एक्सचेंज का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय सेना के भी इस क्षेत्र के अनुभवी अधिकारी व जवान शामिल हो रहे हैं। इस एक्सचेंज से आपरेशन संबंधी तैयारियों और उसके प्रति दृष्टिकोण को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिसका इस्तेमाल जी-20 शिखर सम्मेलन के दौरान सुरक्षा तैयारियों में भी किया जा सकेगा। जी-20 के बाद भी किया जाएगा अनुभवों का इस्तेमाल सूत्रों के अनुसार, अमेरिका के आतंकरोधी दस्ते के साथ अभ्यास और अनुभवों का इस्तेमाल जी-20 शिखर सम्मेलन के बाद भी किया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि एनएसजी आतंक रोधी आपरेशन में सहयोग के लिए एसओएफ के अलावा भी अन्य अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ सहयोग के लिए आगे बढ़ रहा है, जिससे सुरक्षा की चुनौतियों के बदलते स्वरूप से निपटने की तैयारी में मदद मिलेगी, जो अंतत क्षेत्रीय व वैश्विक सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक होगा।

Edited By: Sonu Gupta