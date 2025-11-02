Aadhaar Card New Rules: अब घर बैठे करें आधार अपडेट, नहीं जाना पड़ेगा केंद्र

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। आधार कार्डधारकों के लिए अपना आधार अपडेट करना बेहद आसान बना दिया गया है। इसके लिए आपको किसी आधार सेवा केंद्र पर लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। आप अपने नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर जैसी जानकारी घर बैठे ऑनलाइन बदल सकेंगे।

हालांकि, ध्यान रखनेवाली बात ये है कि बायोमीट्रिक बदलाव जैसे फिंगर प्रिंट, आइरिस या फोटो अपडेट के लिए कार्डधारकों को अब भी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा।

समाचार एजेंसी आइएएनएस के अनुसार, यूआइडीएआइ ने घोषणा की है कि 14 जून 2026 तक ऑनलाइन आधार अपडेट पूरी तरह मुफ्त रहेगा।

इससे लोगों को बिना शुल्क दिए अपनी आधार डिटेल में सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। ये नए नियम आधार सेवाओं को तेज, सरल और सुरक्षित बनाने के लिए लागू कर दिए गए हैं।

कार्डधारकों द्वारा दी गई जानकारी (जैसे नाम या पता) का सत्यापन अब सरकारी दस्तावेजों जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या राशन कार्ड से अपने आप हो जाएगा।

आधार-पैन लिंक करना अनिवार्य

हर पैन कार्ड धारक को 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो एक जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड निष्कि्रय हो जाएगा और आप उसे किसी वित्तीय या टैक्स से जुड़ी प्रक्रिया में उपयोग नहीं कर पाएंगे। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय भी अब आधार सत्यापन आवश्यक होगा।