महाराष्ट्र परिवहन विभाग की बड़ी कार्रवाई: मराठी की जानकारी की जांच शुरू, 1268 ड्राइवरों को नोटिस जारी

पीटीआई, मुंबई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने बताया कि गुरुवार को राज्यभर में हुई चेकिंग के पहले दिन कमर्शियल पैसेंजर गाड़ियों के 1,268 ड्राइवरों मुख्य रूप से आटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी की पर्याप्त जानकारी न होने के कारण नोटिस जारी किए गए।

उन्होंने कहा कि ये नोटिस राज्यभर के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा जारी किए गए थे। इन ड्राइवरों को राज्य की मुख्य भाषा की जरूरी जानकारी हासिल करने के लिए एक महीने का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर उनके बैज तीन महीने के लिए सस्पेंड कर दिए जाएंगे।

सरनाइक ने कहा कि गुरुवार शाम तक कुल 8,217 ड्राइवरों की जांच की गई, जिनमें मुंबई मेट्रोपालिटन रीजन के 3,995 ड्राइवर शामिल थे। 604 ड्राइवरों को मराठी की जरूरी जानकारी नहीं थी।

राज्य के बाकी हिस्सों में 4,222 ड्राइवरों की जांच की गई और 664 को नोटिस जारी किए गए। उन्होंने कहा कि चेकिंग अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा।

मराठी की जरूरी जानकारी होना केवल नियमों का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा से भी जुड़ा है।

मई में यह घोषणा करने के बाद कि मराठी की बुनियादी जानकारी जरूरी है, राज्य सरकार ने उन ड्राइवरों के लिए मराठी का एक कोर्स शुरू किया जो मराठी नहीं बोल पाते।

सरकार ने उनके लिए मराठी सीखने की समय-सीमा भी 15 अगस्त तय की थी। गुरुवार को चेकिंग ड्राइव के दौरान ड्राइवरों का 16 सवालों वाला टेस्ट लिया गया।