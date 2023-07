Mangala Narlikar: प्रसिद्ध गणितज्ञ मंगला नार्लीकर ने दुनिया को कहा अलविदा, 80 वर्ष की उम्र में ली आखिरी सांस

Mathematician Mangala Narlikar Died प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ मंगला नार्लीकर का आज सुबह अपने आवास पर निधन हो गया। दरअसल वह काफी लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी जिसके बाद सोमवार यानी 17 जुलाई को 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। परिवार की ओर से इस बात की जानकारी दी है। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनका शव आईआईएसईआर में रखा जाएगा।

प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. मंगला नार्लीकर का निधन

HighLights प्रसिद्ध गणितज्ञ डॉ. मंगला नार्लीकर का निधन लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी डॉ मंगला 80 वर्ष की आयु में दुनिया को कहा अलविदा

पुणे, पीटीआई। प्रसिद्ध गणितज्ञ और वैज्ञानिक डॉ. मंगला नार्लीकर का सोमवार की सुबह महाराष्ट्र के पुणे शहर में उनके आवास पर निधन हो गया। डॉ मंगला नार्लीकर प्रसिद्ध खगोल भौतिकीविद् डॉ. जयंत नार्लीकर की पत्नी थी। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि डॉ मंगल लंबे समय से बीमार थी, जिसके बाद आज सुबह 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना दम तोड़ दिया। लंबी बीमारी के बाद सोमवार को महाराष्ट्र के पुणे शहर में उनके आवास पर निधन हो गया, पारिवारिक सूत्रों ने बताया। काफी समय से कैंसर से थीं पीड़ित परिवार के एक सदस्य ने बताया कि डॉ. मंगला नार्लीकर एक साल से अधिक समय से कैंसर से जूझ रही थीं। उनके परिवार में उनके पति, तीन बेटियां और पांच नाती-नातिन हैं। अपने पति के साथ कैम्ब्रिज, इंग्लैंड से भारत आने के बाद, उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में काम करना शुरू किया और बॉम्बे विश्वविद्यालय में गणित भी पढ़ाया। आईआईएसईआर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर 1989 में, दंपति पुणे चले गए, जहां उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय (अब सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय) के गणित विभाग में काम किया। डॉ. मंगला नार्लीकर के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) में रखा जाएगा। बाद में वैकुंठ श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।

Edited By: Shalini Kumari