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    'गृह मंत्री का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं', अमित शाह पर राहुल गांधी का तंज

    By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 01:49 PM (IST)

    राहुल गांधी ने NEET पेपर लीक और जंतर-मंतर पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के चर्चा प्रस्ताव पर तंज कसा है। ...और पढ़ें

    HighLights

    1. राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर कसा तंज।

    2. NEET पेपर लीक और जंतर-मंतर कार्रवाई पर सीधे जवाब मांगे।

    3. अमित शाह ने संसद में हर सवाल का जवाब देने की बात कही।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र में NEET पेपर लीक, जंतर-मंतर हुए विरोध प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से लगातार जवाब मांग रहा है। इस मुद्दे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों सदनों में चर्चा का प्रस्ताव रखा।

    अमित शाह के बयान और सदन में चर्चा को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह का लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

    राहुल गांधी ने शाह के बयान पर कसा तंज

    अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों पर कील लगी लाठियों से पीटने और गोली चलाने का आदेश किसने दिया था।

    राहुल गांधी ने कहा कि इस देश की युवा पीढ़ी को अमित शाह के लेक्चर सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वे सीधे जवाब चाहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गृह मंत्री पिछले 20 दिनों से संसद से गायब हैं और उनमें सदन का सामना करने की हिम्मत नहीं है।

    राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यदि गृह मंत्री ने छात्रों पर कार्रवाई का आदेश दिया था, तो उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।

    हर सवाल का जवाब देने को तैयार-शाह

    इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि सरकार NEET विरोध प्रदर्शन के हर पहलू पर चर्चा को तैयार हैं।

    उन्होंने कहा कि विपक्ष 2 बजे तक स्पीकर को पत्र सौंपकर बहस शुरू करें। शाह ने स्पष्ट किया कि वे पूरे समय सदन में बैठकर विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं।

    लापता और भगोड़ा कहने पर दिया जवाब

    विपक्ष द्वारा लगाए गए भागने के आरोपों का जवाब देते हुए शाह ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में लापता और भगोड़ा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वे सत्र की शुरुआत से नियमित रूप से संसद में आ रहे हैं और अपने चैंबर में बैठ रहे हैं।

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    उन्होंने कहा कि जब विपक्ष दोनों सदनों में हंगामा कर कामकाज ही नहीं चलने दे रहा, तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है। शाह ने कहा कि अब देश की जनता को तय करना चाहिए कि बहस से असल में कौन भाग रहा है।