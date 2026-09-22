डिजिटल डेस्क, मुंबई। IIT बॉम्बे फैकल्टी फोरम के प्रेसिडेंट और प्रोफेसर राजकुमार पंत ने B.Tech सेकंड ईयर के स्टूडेंट साहिल वाकोडे की मौत के बाद प्रोफेसर सूर्यनारायण डूला पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है।

प्रोफेसर राजकुमार पंत ने कहा कि संस्थान के SC/ST सेल के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि छात्र ने अपनी मौत से पहले के महीनों में किसी शिकायत के लिए उनसे संपर्क किया हो।

साहिल वकोडे ने SC/ST सेल से नहीं की थी कोई शिकायत

प्रोफेसर राजकुमार पंत ने बताया कि SC/ST सेल ने साहिल की मौत के बाद एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि साहिल ने पिछले तीन या चार महीनों में सेल से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की थी।

प्रोफेसर पंत ने कहा, 'दिवंगत साहिल ने पिछले तीन या चार महीनों में सेल से संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की थी। उनकी ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। औपचारिक शिकायत तो दूर की बात है, उन्होंने किसी भी चीज के लिए SC/ST सेल से संपर्क तक नहीं किया था।'

प्रोफेसर डूला ने नहीं तोड़ा कोई नियम प्रोफेसर डूला पर लगे आरोपों पर बात करते हुए प्रोफेसर पंत ने कहा, 'हम शिक्षक हैं और संस्थान की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए संस्थान द्वारा तय किए गए कर्तव्यों को निभा रहे हैं। प्रोफेसर डूला ने भी ऐसा ही किया।'

प्रोफेसर राजकुमार पंत ने आगे कहा, 'प्रोफेसर डूला ने एकेडमिक अफेयर्स के डीन का मौजूदा पद संभालने से पहले स्टूडेंट अफेयर्स के डीन के तौर पर काम किया था। ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति से, जो छात्रों की बहुत मदद करने के लिए जाने जाते हैं, ऐसी हरकत का अनुमान लगाना गलत है।'