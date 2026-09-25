'युद्ध की स्थिति में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं', सीडीएस जनरल सुब्रमणि बोले भविष्य के लिए रहना होगा तैयार

पीटीआई, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने गुरुवार को कहा कि युद्ध की स्थिति में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि देश एक समय में सिर्फ एक युद्ध की तैयारी करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि भविष्य के युद्ध के मैदान कई क्षेत्रों में एक साथ, आपस में जुड़े हुए और कड़े मुकाबले वाले होंगे।

एक डिफेंस कॉन्क्लेव में जनरल सुब्रमणि ने कहा कि आज सीखने की गति और हालात के अनुसार ढलने की क्षमता युद्ध की बेहद महत्वपूर्ण काबिलियत है, जो भी तेजी से सीखता है और हालात के अनुसार तेजी से ढलता है, वही जीतेगा।