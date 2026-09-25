'युद्ध की स्थिति में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं', सीडीएस जनरल सुब्रमणि बोले भविष्य के लिए रहना होगा तैयार
एक डिफेंस कॉन्क्लेव में जनरल सुब्रमणि ने कहा कि आज सीखने की गति और हालात के अनुसार ढलने की क्षमता ...और पढ़ें
HighLights
कहा, अब अग्रिम मोर्चे व पिछले इलाकों में नहीं रहा कोई फर्क
युद्ध का स्वरूप हमारी समझ से कहीं अधिक तेजी से बदल रहा
पीटीआई, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने गुरुवार को कहा कि युद्ध की स्थिति में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि देश एक समय में सिर्फ एक युद्ध की तैयारी करने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि भविष्य के युद्ध के मैदान कई क्षेत्रों में एक साथ, आपस में जुड़े हुए और कड़े मुकाबले वाले होंगे।
एक डिफेंस कॉन्क्लेव में जनरल सुब्रमणि ने कहा कि आज सीखने की गति और हालात के अनुसार ढलने की क्षमता युद्ध की बेहद महत्वपूर्ण काबिलियत है, जो भी तेजी से सीखता है और हालात के अनुसार तेजी से ढलता है, वही जीतेगा।
उन्होंने कहा कि युद्ध का स्वरूप हमारी समझ से कहीं अधिक तेजी से बदल रहा है। युद्ध का मैदान अधिक पारदर्शी और सस्ता होता जा रहा है।
लगातार निगरानी के कारण छिपना मुश्किल होता जा रहा है। अगर आप पकड़े गए, तो आप निशाना बन जाएंगे, आप पर हमला होगा और आप मारे जाएंगे।
अब अग्रिम मोर्चे और पीछे के इलाके में कोई फर्क नहीं है, युद्ध का मैदान अग्रिम मोर्चे से पीछे के इलाकों तक फैल गया है, कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है।
युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि पूरा देश शामिल होता है। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध का उदाहरण दिया। इस युद्ध दोनों देशों की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है।