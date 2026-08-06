'एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं', नागरिक उड्डयन मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के दावों को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि एविएशन सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी फैलाने से हवाई यात्रियों में बेवजह चिंता पैदा होती है।

उनका यह बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एटीएफ में एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है। ATF में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, "सूत्रों से पता चलता है कि मोदी सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उड़ानों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।"