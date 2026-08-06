'एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं', नागरिक उड्डयन मंत्री ने अरविंद केजरीवाल के दावों को किया खारिज
नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ...और पढ़ें
HighLights
एटीएफ में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं।
केजरीवाल के दावे गलत, बेवजह चिंता न फैलाएं।
यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने गुरुवार को कहा कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि एविएशन सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी फैलाने से हवाई यात्रियों में बेवजह चिंता पैदा होती है।
उनका यह बयान दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस दावे के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार एटीएफ में एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है।
ATF में एथनॉल मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं
केजरीवाल ने एक्स पोस्ट में कहा, "सूत्रों से पता चलता है कि मोदी सरकार एविएशन टर्बाइन फ्यूल में एथनॉल मिलाने की योजना बना रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे उड़ानों की सुरक्षा पर गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।"
नायडू ने कहा कि सरकार द्वारा एटीएफ में एथनॉल मिलाने की योजना का दावा पूरी तरह से गलत और गैर-जिम्मेदाराना है और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
मंत्री ने कहा, "एविएशन सुरक्षा के बारे में गलत जानकारी फैलाने से हवाई यात्रियों में केवल बेवजह चिंता पैदा होती है। यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है।"
नायडू ने कहा कि एथनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग-अलग हैं और उन्हें एक-दूसरे से मिलाना नहीं चाहिए।
एसएएफ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणित एविएशन फ्यूल है, जिसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन आर्गनाइज़ेशन से मान्यता प्राप्त है और जिसे दुनिया भर में अपनाया गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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