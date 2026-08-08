RDI फंड के लिए डीप-टेक कंपनियों को चुनने में हितों का कोई टकराव नहीं, सरकार ने कहा- नियमों के तहत हुआ चयन
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) फंड के लिए चुनी गई डीप-टेक ...और पढ़ें
HighLights
कई कंपनियों के संबंध चयन समिति सदस्यों से होने की खबरों के बीच दिया स्पष्टीकरण
कहा, हितों के टकराव से निपटने के लिए मौजूद है एक व्यवस्था
पीटीआई, नई दिल्ली। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि रिसर्च, डेवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) फंड के लिए चुनी गई डीप-टेक कंपनियों का चयन हितों के टकराव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किए बिना किया गया था।
यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बीच आया है जिनमें दावा किया गया था कि कई कंपनियों के संबंध चयन समिति के कुछ सदस्यों से थे।
सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का आरडीआइ फंड 2025 में बनाया था। इसका मकसद एआई, क्वांटम टेक्नोलाजी और स्पेस साइंस जैसे प्राथमिकता वाले डीप-टेक सेक्टर में आधुनिक शोध एवं नवाचार में शामिल निजी कंपनियों को कम लागत वाले और दीर्घकालिक ऋण देना था। ऋण प्रदान करने के लिए कंपनियों की चयन समिति को तकनीकी विकास बोर्ड (टीडीबी) की निवेश समिति कहा जाता है।
टीडीबी, मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना 1996 में स्वदेशी तकनीक से जुड़े स्टार्टअप और कंपनियों को वित्तीय सहायता एवं मदद प्रदान करने के लिए की गई थी। समिति में निजी क्षेत्र से 11 सदस्य और एक बिना मताधिकार वाला सरकारी प्रतिनिधि शामिल है।
एक प्रेसवार्ता में टीडीबी के सचिव राजेश कुमार पाठक ने चयन समिति के गठन का बचाव किया और कहा कि हितों के टकराव की जांच करने के लिए एक व्यवस्था मौजूद है।
उन्होंने कहा, "(आरडीआई कार्यान्वयन के) दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हितों के टकराव की स्थिति से बचा नहीं जा सकता क्योंकि विशेषज्ञों का कुछ निवेश सीधे या फंड के माध्यम से हो सकता है। इसीलिए हितों के टकराव से निपटने के लिए एक नीति है।"
खबरें और भी
पाठक के अनुसार, दिशानिर्देशों में हितों को उजागर करने, निर्णय लेने की व्यवस्थित प्रक्रिया और संभावित टकराव की स्थिति में खुद को अलग करने का प्रविधान है।
इससे यह सुनिश्चित होता है कि फंडिंग के फैसलों की निष्पक्षता बनी रहे और साथ ही तकनीकी विशेषज्ञता का भी लाभ मिले। जो सदस्य हितों के टकराव की घोषणा करते हैं, वे न तो चर्चा में भाग लेते हैं और न ही संबंधित प्रस्ताव पर मतदान करते हैं। साथ ही, (ऋण पाने वाले को चुनने का) निर्णय समिति में भारी बहुमत से लिया जाता है।