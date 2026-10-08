AI से गढ़े गए मरीजों के फर्जी अनुभवों से प्रचार नहीं कर सकेंगे डॉक्टर, NMC ने जारी किए सख्त दिशा-निर्देश

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मरीजों को इलाज के नाम पर भ्रामक प्रचार से बचाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने डाक्टरों और अस्पतालों के विज्ञापनों के लिए नए नैतिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

इनके तहत एआइ की मदद से मरीजों के झूठे अनुभव, इलाज के नतीजे, आवाज या समर्थन संदेश तैयार कर उनका प्रचार करना प्रतिबंधित होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर डाक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

हालांकि, डाक्टर इंटरनेट और इंटरनेट मीडिया पर तथ्यपरक और गैर-प्रचारात्मक स्वास्थ्य जानकारी दे सकेंगे। अस्पताल भी अपनी सेवाओं के बारे में वस्तुनिष्ठ जानकारी साझा कर सकेंगे।

बुधवार को जारी ये दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। इनके मुताबिक डाक्टर खुद को या अपनी सेवाओं को ‘सबसे अच्छा’, ‘नंबर वन’, ‘सबसे भरोसेमंद’, ‘इलाज की गारंटी’ या ‘100 प्रतिशत सफलता’ बताने वाले दावे नहीं कर सकेंगे, जब तक उनके पास ऐसे दावों को साबित करने वाले सत्यापित तथ्य न हों। एआइ से तैयार सामग्री का इस्तेमाल सेवाओं के प्रचार, मरीज जुटाने या निदान, उपचार और उसके नतीजों से जुड़ी अपुष्ट जानकारी फैलाने के लिए भी नहीं किया जा सकेगा।