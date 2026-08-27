NLSIU ने रद किया दीक्षांत समारोह: CJI सूर्यकांत चीफ गेस्ट थे, छात्रों की मांग के बाद प्रशासन ने लिया फैसला

डिजिटल डेस्क, बेंगलुरु। बेंगलुरु के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने बैच 2026 के लिए अपना 34वां वार्षिक दीक्षांत समारोह रद कर दिया है। कॉलेज का यह फैसला ऐसे समय में आया है, जब बीते कुछ हफ्ते पहले ही यूनिवर्सिटी ने छात्रों को सूचित किया था कि दीक्षांत समारोह 12 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।

हालांकि, 27 जुलाई को जारी एक नए नोटिस में एनएलएसयू ने कहा कि अब सभी स्नातक के छात्रों को यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के बाद अनुपस्थिति में यानी बिना समारोह के डिग्रियां प्रदान की जाएंगी। यूनिवर्सिटी के मुताबिक, छात्रों को उनके सर्टिफिकेट कूरियर द्वारा भेजने या कैंपस से खुद कलेक्ट करने का विकल्प दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों को जल्द ही एक फॉर्म और जरूरी निर्देश भेजे जाएंगे।

समझिए समारोह रद होने का कारण बता दें कि यह फैसला कॉलेज के छात्रों और पूर्व छात्रों द्वारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा और भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए जाने के विरोध के बाद आया है।

700 से अधिक छात्रों और पूर्व छात्रों ने इनके आने का कड़ा विरोध किया था। साथ ही, उन्होंने NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के छात्र और संकाय समुदाय से बीसीआई (BCI) द्वारा बिना शर्त माफी मांगने की मांग की थी। अब समझिए क्या था पूरा विवाद? यह पूरा विवाद 13 अगस्त को बीसीआई (BCI) के उस फैसले के बाद गरमाया था, जिसमें उन्होंने NALSAR यूनिवर्सिटी के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन पर रोक लगा दी थी। NALSAR के छात्रों ने सीजेआई सूर्यकांत की दीक्षांत समारोह में उपस्थिति का विरोध किया था, जिसके बाद बीसीआई ने यह कदम उठाया था। हालांकि, भारी विरोध के बाद कुछ ही घंटों में बीसीआई ने अपना यह फैसला वापस ले लिया था।