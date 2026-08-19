गडकरी ने अपने ही अधिकारियों पर उठाए सवाल, NHAI ऑफिसर्स और ठेकेदारों को बताया 'खिलाड़ी'

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। हाईवे निर्माण की गुणवत्ता पर उठ रहे सवालों के बीच हमेशा मुखर अंदाज में अपनी बात रखने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बातों-बातों में अपने मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अधिकारियों की कार्यशैली पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिए।

गडकरी ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में टेंडर के लिए अधिकारी जैसी चाहें तकनीकी और वित्तीय योग्यता तय कर सकते हैं, इसलिए एक स्थायी नीति बनाने की जरूरत है। गडकरी ने NHAI को ठहराया जिम्मेदार केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि तकनीकी और वित्तीय योग्यता निजी ठेकेदार ही तय करते हैं, क्योंकि वहां संबंध बड़े मधुर होते हैं। क्या लिखकर किसको योग्य और किसको अयोग्य घोषित करना है, इस खेल में वह ओलंपिक स्तर के खिलाड़ी होते हैं।

चूंकि, बार-बार गडकरी ने एनएचएआइ के टेंडर का ही उल्लेख किया, इसलिए माना जा रहा है कि मंत्री का इशारा एनएचएआइ और ठेकेदारों की मिलीभगत की ओर ही था। वैसे उन्होंने यह नहीं बताया कि नीतियां कौन बनाएगा। सरकार भी उनकी है और वह खुद मंत्री।

फिक्की द्वारा बुधवार को आयाेजित टनल एंड ब्रिज कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी बात ही मंत्रालय के अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए शुरू की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य है कि नीतियां बनाने वाले यहां नहीं हैं। उन्हें भी बुलाइए, क्योंकि सरकार में काम करने वालों को लगता है कि उन्हें सब पता है। उन्होंने महाराष्ट्र के एक प्रोजेक्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां ठेकेदार ने निर्धारित निविदा मूल्य से काफी कम दर पर टेंडर लिया, फिर उससे बिलो पर सब-कांट्रैक्ट कर दिया। उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है, लेकिन इसे मंत्री ने बड़ी समस्या बताया कि कई लेयर में सब-कांट्रैक्ट दिए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वह आदेश जारी करने जा रहे हैं कि जीएसटी रिकॉर्ड के आधार पर जांच हो कि ठेकेदार ने किसी टेंडर में कितने सब-कांट्रैट दिए, क्योंकि इसके भी कुछ नियम हैं। ठेकेदार सब-कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और गुणवत्ता खराब होने पर बदनाम वह होते हैं।

एक बार फिर घटिया डीपीआर को बड़ी समस्या बताते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि घर बैठकर गूगल से डीपीआर बनाई जाती है। उसकी वजह से सड़क हादसे हो रहे हैं, देश का नुकसान हो रहा है। गडकरी ने कहा कि वह डीपीआर के लिए नियम चाहते थे कि जिस डीपीआर कंसल्टेंट के पास 51 प्रतिशत स्टेक इंटरनेशनल कंपनी के हों, उसे ही काम दिया जाए, लेकिन हमारे यहां लोगों ने इसे लचीला बना दिया। उन पर भी नजर है, छोड़े नहीं जाएंगे।