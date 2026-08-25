'ट्रस्ट के लिए था अगली पीढ़ी वाला बयान', गडकरी ने राजनीतिक संन्यास की अटकलों को किया खारिज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मंगलवार को नितिन गडकरी के ऑफिस ने साफ किया कि उनके बयान का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है। इससे पहले मंत्री ने कहा था कि युवा पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जानी चाहिए क्योंकि वह अब पहले जितना काम नहीं कर सकते।

उनके इस बयान को सीधे तौर पर राजनीतिक संन्यास से जोड़ कर देखा जा रहा था, हालांकि अब उन्होंने इस अफवाह पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। गडकरी के ऑफिस की तरफ से बताया गया कि वह खास तौर पर 'लक्ष्मणराव मानकर' ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे और उनकी टिप्पणी उसी संदर्भ में थी। सन्यास की अटकलों को गडकरी ने किया खारिज मंत्री के ऑफिस से जारी बयान में कहा गया, 'नितिन गडकरी जी के बयान का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं था। वह खास तौर पर लक्ष्मणराव मानकर ट्रस्ट के बारे में बात कर रहे थे, जो उनके द्वारा स्थापित एक संस्था है और आदिवासी इलाकों में एकल विद्यालय चलाती है। इसी संदर्भ में गडकरी ने कहा कि वह अब पहले जितना काम नहीं कर सकते और युवा पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदारी लेने का मौका मिलना चाहिए।'

बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि उनकी टिप्पणी साफ तौर पर रूप से ट्रस्ट के कामकाज और भविष्य के नेतृत्व से जुड़ी थी। हालांकि, कुछ टेलीविजन चैनल इस बयान को राजनीतिक टिप्पणी के तौर पर पेश कर रहे हैं और इसे इसके वास्तविक संदर्भ से अलग दिखा रहे हैं।'