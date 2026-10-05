PM गतिशक्ति से ग्रीन हाईवे और टोल सुधार तक... सुरक्षित और स्मार्ट हाईवे के रोडमैप के लिए चल रहा महामंथन

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भविष्य के लिए हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह से खड़ा किया जाए, इसका एजेंडा तय करने के लिए गुजरात के नर्मदा जिले में दो दिवसीय चिंतन शिविर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के टेंट सिटी-2 में चल रहे इस शिविर में सभी राज्यों के परिवहन मंत्रियों, लोक निर्माण विभाग व संबंधित एजेंसियों के अधिकारियों को बुलाया गया है। गडकरी ने हाईवे डिजाइन में सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर दिया शुभारंभ करते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर दिया। कहा कि हाईवे की प्लानिंग और डिजाइन के स्तर से ही सड़क सुरक्षा को इसमें शामिल करें।

साथ ही कहा कि विभिन्न सत्रों में चुनौतियों पर चर्चा के साथ राज्यों के बेहतर कार्यों को साझा किया जाएगा और अंत में समाधान के रूप में एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का कहना है कि इस शिविर का उद्देश्य भारत के हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्रित चर्चा की दिशा तय करना है। 'गतिशक्ति से प्रगति' की थीम पर आयोजित इस शिविर के शुभारंभ पर नितिन गडकरी ने कहा कि यह मंच केंद्र और राज्यों को एक साथ सोचने, जमीनी स्तर के अनुभव साझा करने और हाईवे निर्माण में आने वाली चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान के लिए मिलकर काम करने का अवसर है।

उन्होंने कहा कि देशभर में परियोजनाओं के कार्यान्वयन और बुनियादी ढांचे के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों द्वारा अपनाए गए सफल तरीकों को साझा किया जाना चाहिए, उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जहां भी उचित हो, उन्हें अपनाया जाना चाहिए।