वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का फर्जी वीडियो दिखाकर ठगी, केरलम के बुजुर्ग से ठगे 1.41 करोड़ रुपये; FIR दर्ज

डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। एक फर्जी ऑनलाइन ट्रेडिंग मंच में निवेश करने से 63 वर्षीय व्यक्ति को 1.41 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस मंच का प्रचार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के फर्जी वीडियो के जरिए किया गया था।

पुलिस ने रविवार को बताया कि केरलम की कोझिकोड ग्रामीण साइबर अपराध पुलिस ने नडुवन्नूर के नोचाड निवासी अब्दुरहीमान पी. की शिकायत पर शनिवार को एफआइआर दर्ज की।

शिकायतकर्ता ने फेसबुक पर सीतारमण का एक फर्जी वीडियो देखा था, जिसमें आनलाइन ट्रेडिंग के जरिये आकर्षक मुनाफे का वादा किया गया था।

पुलिस ने बताया कि वीडियो को असली मानकर उन्होंने उसके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक किया और जालसाजों के निर्देशों का पालन किया। यह धोखाधड़ी छह जून, 2025 से चार नवंबर, 2026 के बीच हुई।

इस दौरान पीड़ित ने अपने दो बैंक खातों से 30 लेनदेन में कुल 1.41 करोड़ रुपये आरोपितों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों में भेजे। लेकिन न तो वादा किया गया मुनाफा मिला और न ही निवेश की गई रकम वापस की गई। इसके बाद उन्होंने पुलिस से संपर्क किया।

आरोपितों की पहचान नहीं अब तक नहीं पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता ने खोई हुई रकम वापस मिलने की उम्मीद में घटना की सूचना देने में देर की। साइबर अपराध पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामला दर्ज किया है।