वैज्ञानिक से IMF अधिकारी और अब बनीं पीएम मोदी की निजी सचिव, निधि तिवारी की पूरी कहानी
पूर्व वैज्ञानिक निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव नियुक्त किया गया है। उन्होंने यूपीएससी में 96वीं रैंक हासिल कर भारतीय विदेश सेवा ...और पढ़ें
HighLights
वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर यूपीएससी परीक्षा पास की।
2013 में 96वीं रैंक हासिल कर IFS अधिकारी बनीं।
विदेश मंत्रालय से पीएमओ में निजी सचिव तक पहुंचीं।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजा सचिव नियुक्त की गईं निधि तिवारी की सफलता की कहानी बेहद प्रेरणादायक है। एक वैज्ञानिक की नौकरी छोड़कर देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी पास करने और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक का सफर तय करने वाली निधि तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं।
निधि ने अपनी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन अपने गृह राज्य में ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जिसमें शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था।
BARC में साइंटिस्ट की नौकरी और UPSC का सफर
पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका चयन प्रतिष्ठित संस्थान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (BARC) में बतौर वैज्ञानिक हो गया। वैज्ञानिक पद पर काम करने के बावजूद उनका सपना सिविल सेवा में जाने का था। अपने इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने साल 2008 में BARC की सुरक्षित नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से यूपीएससी (UPSC) परीक्षा की तैयारी में जुट गईं।
यूपीएससी में सफलता
बता दें कि निधि का यूपीएससी का सफर इतना भी आसान नहीं था। साल 2012 की परीक्षा में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी मेहनत जारी रखी। आखिरकार साल 2013 की सिविल सेवा परीक्षा में उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 96 हासिल की। इस शानदार रैंक के बाद उनका चयन भारतीय विदेश सेवा (IFS) के लिए हुआ और वह 2014 बैच की अधिकारी बनीं।
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विदेश मंत्रालय से लेकर PMO तक का सफर
सिविल सेवा में आने के बाद निधि तिवारी ने विदेश मंत्रालय (MEA) में निरस्त्रीकरण और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों में काम किया। इसके बाद नवंबर 2022 में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) में अंडर सेक्रेटरी के रूप में कार्यभार संभाला और बाद में प्रमोट होकर डिप्टी सेक्रेटरी बनीं।
पीएमओ में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश मामलों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर काम किया।