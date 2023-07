पाक नागरिक समेत भारतीय नौसेना जासूसी रैकेट में दो के खिलाफ आरोप पत्र : NIA

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के प्रवक्ता ने बताया कि आरोप पत्र उत्तर प्रदेश के आकाश सोलंकी (21) और फरार पाकिस्तानी आपरेटिव मीर बलाज खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पीएमएलए के तहत विजयवाड़ा स्थित एनआइए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। जासूसी का यह मामला पहले विजयवाड़ा के काउंटर इंटेलिजेंस सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था।

जांच में पता चला कि खान की आइडी पाकिस्तानी है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights जासूसी का यह मामला पहले विजयवाड़ा के काउंटर इंटेलिजेंस सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था जांचकर्ताओं ने पाया कि सोलंकी को एक अन्य पाकिस्तानी जासूस मीर बलाज खान से मुआवजे के रूप में कुछ रकम भी मिल रही है

नई दिल्ली, पीटीआई। आंध्र प्रदेश में इस साल की शुरुआत में भारतीय नौसेना की जासूसी करने के मामले में दो लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं। इनमें से एक पाकिस्तानी नागरिक और दूसरा भारतीय है। क्या कहा एनआइए के प्रवक्ता ने? राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) के प्रवक्ता ने बताया कि आरोप पत्र उत्तर प्रदेश के आकाश सोलंकी (21) और फरार पाकिस्तानी आपरेटिव मीर बलाज खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और पीएमएलए के तहत विजयवाड़ा स्थित एनआइए की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किए गए हैं। इस मामले में सोलंकी समेत दो लोगों की गिरफ्तारी जासूसी का यह मामला पहले विजयवाड़ा के काउंटर इंटेलिजेंस सेल पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके बाद विगत पांच जून को इस मामले को एनआइए ने दोबारा दर्ज किया और अब तक इस मामले में सोलंकी समेत दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि विशाखापत्तनम स्थित नेवल डाकयार्ड के इलेक्टि्रकल आर्टीफिशर रेडियो अपरेंटिस (ईएसी) में काम करने वाले सोलंकी ने भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों से संबंधित बेहद गोपनीय सूचनाएं बाहर भेज दी थीं। क्या पाया जांचकर्ताओं ने? वह यह जानकारियों संदिग्ध पाकिस्तानी जासूसों को भेज रहा था जिसमें से एक ने उसे अपनी पहचान ''अदिति चौहान'' बताई थी। अन्य जासूस अज्ञात हैं। एनआइए के मुताबिक जांचकर्ताओं ने पाया कि सोलंकी को एक अन्य पाकिस्तानी जासूस मीर बलाज खान से मुआवजे के रूप में कुछ रकम भी मिल रही है। जांच में पता चला कि खान की आइडी पाकिस्तानी है। लेकिन यह पाकिस्तानी एजेंट जासूसी रैकेट का हिस्सा होने के बावजूद फरार है।

Edited By: Ashisha Singh Rajput