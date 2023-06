NIA ने लंदन में भारतीय हाई कमीशन पर हुए हमले का CCTV किया जारी, खालिस्तानियों की शिनाख्त के लिए मांगी मदद

नई दिल्ली, पीटीआई। लंदन में मार्च में भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तान समर्थकों द्वारा किए गए हिंसक विरोध प्रदर्शन और तोड़फोड़ की जांच कर रही एनआइए ने सोमवार को फुटेज जारी कर आमजन से इसमें दिखने वाले लोगों की शिनाख्त करने की अपील की है। साथ ही एनआइए ने उनका ब्योरा मांगा है। इस संबंध में वाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है।

एजेंसी के आधिकारिक प्रवक्ता ने 19 मार्च को हुई घटना के पांच वीडियो के लिंक अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए और कहा कि जनहित और सुरक्षा को देखते हुए इन फुटेज में दिखने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में किसी के भी पास कोई सूचना, फोटो, वीडियो या अन्य ब्योरा है तो वह वाट्सएप नंबर 7290009373 पर इन्हें साझा कर सकता है। उसकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी।

CCTV footage of the 19th March attack by anti-national elements on the High Commission of India in London, UK as released by the National Investigation Agency (NIA).



NIA has appealed to the public to provide information regarding the people seen in the CCTV footage. pic.twitter.com/cU3PVoHwCb