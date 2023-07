Tamil Nadu NIA Raid तमिलनाडु में 24 जगहों पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने रविवार को छापेमारी और तलाशी की। ये छापेमारी 2019 में पीएमके नेता के. रामलिंगम की हत्या से संबंधित है। NIA ने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) नेता मुबारक (SDPI leader Mubarak ) के आवास पर भी छापेमारी की। इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के बाद तमिलनाडु में कई छापे मारे हैं।

Tamil Nadu: तमिलनाडु में 24 जगहों पर NIA की छापेमारी, जांच के घेरे में SDPI राज्य प्रमुख

Your browser does not support the audio element.