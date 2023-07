NIA ने ISIS के दो सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट किया दाखिल, आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की बना रहे थे योजना

चार्जशीट के मुताबिक NIA की जांच से पता चला है कि आईएसआईएस (ISIS) की ओर से प्रचार करने और कट्टरपंथ के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री दोनों आरोपियों के पास से जब्त की गई थी। आरोपी इस सामग्री का इस्तेमाल मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने और प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे थे।

भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने की फिराक में थे दोनों आतंकी।

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली, पीटीआई। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में प्रतिबंधित आतंकवादी समूह ‘आईएसआईएस’ के दो कथित सदस्यों के खिलाफ मंगलवार को कोलकाता में आरोपपत्र दाखिल किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत एनआईए अदालत के समक्ष मोहम्मद सद्दाम उर्फ अब्दुल मलिक और अब्दुल रकीब कुरेशी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। अधिकारी ने कहा कि आरोपियों को हथियार और गोला-बारूद एकत्र कर भारत सरकार के खिलाफ साजिश रचने और देश और विदेश में आईएसआईएस के लिए आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं को भर्ती करने के आरोप में छह जनवरी को कोलकाता पुलिस के विशेष कार्य बल द्वारा गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने एक महीने बाद मामले को अपने हाथ में ले लिया था। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का करते थे इस्तेमाल NIA की जांच से पता चला है कि आईएसआईएस की ओर से प्रचार करने वाली सामग्री दोनों आरोपियों के पास से जब्त की गई थी। आरोपी इस सामग्री का इस्तेमाल मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस में भर्ती करने और प्रशिक्षित करने के लिए कर रहे थे। दोनों ने अपनी गतिविधियों को छिपाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा पता लगाने से बचने के लिए संचार के लिए विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का इस्तेमाल किया था।

Edited By: Shashank Mishra